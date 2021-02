Lockdown: Wie lange halten wir noch durch?

In Österreich stottert das Getriebe, immer wieder auftretende Mutationen sorgen für Verwirrung. Seit rund vier Monaten sind mehr als 200.000 Beschäftigte in der Gastronomie entweder längst gekündigt oder in Kurzarbeit. Wie lange kann das noch so weitergehen? Diese Frage stellt Katia Wagner dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Spartenobmann der Gastronomie Mario Pulker und Statistiker Erich Neuwirth.