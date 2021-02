Lungenkrebs in 3D jetzt früher erkennen

Erstmals im deutschsprachigen Raum wird zur Diagnosesicherheit bei Lungenkrebs am Ordensklinikum Linz eine neue innovative Technik der Bronchoskopie (Spiegelung der Bronhcien, wenn nach Computer-Tomographie der Verdacht auf einen Tumor besteht) eingesetzt. Diese leitet den behandelnden Arzt durch das in 3D dargestellte Lungengewebe, die Gewebsentnahme (Biopsie) wird in Echt-Zeit präzisiert. Somit vermag Lungenkrebs auch in einem frühen Stadium besser diagnostiziert zu werden.