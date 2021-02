Rendi-Wagner: Fixer Impftermin für alle über 65

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist am Samstag erneut mit einem Vorschlag zur Eindämmung der Corona-Pandemie in die Offensive gegangen. Diesmal schlägt sie gemeinsam mit dem Pensionistenverband (PVÖ) ein Corona-Schutzpaket für Senioren vor. Darin fordert sie etwa zehn kostenlose Wohnzimmtertests pro Monat zum Reintesten bei Friseuren und Co. sowie den Ausbau des Testangebots nahe am Wohnort. Zudem solle jede Person über 65 vom Gesundheitsministerium einen Brief „mit einem konkreten Impftermin“ bekommen.