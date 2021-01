EU-Behörde EMA gab grünes Licht für AstraZeneca

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am Freitag grünes Licht für den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca gegeben. Die EMA empfahl am Freitag eine bedingte Zulassung des Impfstoffs ab 18 Jahren. Nun liegt es an der Europäischen Kommission, eine finale Entscheidung zu fällen. Diese gilt aber nur mehr als Formsache. Es wäre damit der dritte in der Europäischen Union zugelassene Covid-19-Impfstoff nach den Mitteln von Biontech/Pfizer und Moderna.