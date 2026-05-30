E-Biker stürzt mitten in der Nacht in Bach – tot!

Bewusstlos im Bachbett

Daraufhin stürzte der Mann drei bis vier Meter über das angrenzende, abschüssige Gebüsch und schlug mit dem Kopf voran in einem Bachbett auf. Der 50-Jährige blieb bewusstlos im Wasser liegen. „Mehrere Passanten bemerkten den Unfall, zogen den Mann aus dem Bach, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab“, schilderte die Polizei damals.