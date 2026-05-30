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In Klinik verstorben

E-Biker stürzt mitten in der Nacht in Bach – tot!

Tirol
30.05.2026 14:33
In der Nacht auf Pfingstmontag ereignete sich der Unfall.
In der Nacht auf Pfingstmontag ereignete sich der Unfall.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Traurige Nachrichten aus dem Krankenhaus: Jener E-Biker (50), der in der Nacht auf den Pfingstmontag im Tiroler Walchsee (Bezirk Kufstein) in einen Bach gestürzt und dort bewusstlos liegen geblieben war, ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen.

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Ereignet hatte sich der fatale Unfall in der Nacht auf Montag, kurz nach 1 Uhr. Der 50-jährige Einheimische war mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße in Richtung B172 Walchseestraße unterwegs, als er in einer leichten Kurve die Kontrolle verlor.

Zitat Icon

Mehrere Passanten bemerkten den Unfall, zogen den Mann aus dem Bach, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab.

Die Polizei damals nach dem Unfall

Bewusstlos im Bachbett
Daraufhin stürzte der Mann drei bis vier Meter über das angrenzende, abschüssige Gebüsch und schlug mit dem Kopf voran in einem Bachbett auf. Der 50-Jährige blieb bewusstlos im Wasser liegen. „Mehrere Passanten bemerkten den Unfall, zogen den Mann aus dem Bach, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab“, schilderte die Polizei damals.

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Verletzungen waren zu schwer
Im Anschluss wurde der verunglückte E-Biker ins Klinikum Rosenheim eingeliefert. Von dort aus kamen jetzt die traurigen Nachrichten. Der 50-Jährige sei am Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen.

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