„Maßnahmen für Tirol zu spät und zahnlos“

Lockerungen trotz aller Warnungen beschlossen

Die Lockerungen seien trotz aller Warnungen beschlossen worden. Die aktuelle Situation in Tirol mache das Risiko der Öffnungsschritte - Rendi-Wagner sprach in diesem Zusammenhang von einem „Spiel mit dem Feuer“ - nun deutlich. In Tirol sei nicht rechtzeitig und entschlossen genug gehandelt worden. Experten hätten seit Wochen auf gefährliche Mutationen hingewiesen, das sei immer im Mittelpunkt aller Diskussionen gestanden. Passiert sei dennoch nicht viel: „Die Regierung hat gewartet und hat verhandelt. Angekündigte Maßnahmen wurden vertagt, schließlich verkündet und treten erst am Freitag in Kraft.“