Nach Rückzug: Partei-Clinch in Güssing

Auslöser ist, dass Johannes Hofbauer nun sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt hat. In einem offenen Brief berichtet er davon, von der Stadtspitze nicht eingebunden worden zu sein. „In dreieinhalb Jahren als Stadtrat wurde ich zu keiner einzigen Arbeitssitzung und zu genau drei Besprechungen eingeladen“, schreibt Hofbauer. Auch ÖVP-Vizebürgermeister Alois Mondschein bestätigt das Bild: Man habe tatsächlich keine Agenden. „Wir werden nicht eingebunden, es gibt keine Aufgabenverteilung“, so Mondschein. Mitunter frage er sich, wofür er das Vizebürgermeister-Gehalt bekomme, meint er überspitzt.