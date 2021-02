Nun zieht sich die Schlinge um den Bankbetrüger zu

Bereits im September 2019 hat sich der in Schwarz gekleidete Mann mit falscher Identität Zugriff auf ein fremdes Bankkonto verschafft und davon 600.000 Euro in einer Villacher Bankfiliale abgehoben. „Ein Zusammenhang mit dem italienischen Kontoinhaber konnte nicht ausgeschlossen werden, weshalb auch in Italien mehreren Hinweisen nachgegangen wurde“, erklärt der Villacher Kripo-Chefinspektor Werner Grunow.