Außenminister verteidigt Atombombenangriff-Video

SPÖ wirft ÖVP Ablenkungsmanöver vor

Schumann kritisierte, dass in dem Video aufgelistet werde, dass ein Atombombenabwurf über Wien „230.380 Tote und 504.460 Verletzte“ zur Folge hätte. Bei „535.000 Arbeitslosen und fast 460.000 Menschen in Kurzarbeit“ stelle sich die Sinnfrage „in dieser Zeit“. „Vom Chaos einer fehlenden Impf-Versorgung der Bevölkerung kann man so nicht ablenken“, so Schumann. Der SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach warf der ÖVP vor, mit dem Video nur einen Themenwechsel in der öffentlichen Debatte produzieren zu wollen.