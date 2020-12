Erben des Samsung-Imperiums drohen 9 Jahre Haft

In einem wieder aufgelegten Korruptionsprozess gegen den Erben des Samsung-Firmenimperiums in Südkorea, Lee Jae Yong, hat die Staatsanwaltschaft neun Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Die Anklagevertretung habe in ihrem Plädoyer am letzten Verhandlungstag am Obergericht in Seoul die Macht des größten Mischkonzerns des Landes hervorgehoben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.