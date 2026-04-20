„Es war Horror!“ Arnautovic lässt tief blicken

Schließlich musste er zwei Wochen in einem Hotelzimmer verbringen. „Ich hatte kein Fenster. Ich hatte keine Handtücher für zwei Wochen. Das Essen, was du bekommst, das ist gar nichts. Es war Horror“, so Arnautovic, bei dem die schwierige Zeit schließlich Spuren hinterließ. „Ich bin dann in so eine Depression reingekommen. Das, was keiner wusste: Die war schlimm.“