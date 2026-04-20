„Private Angriffe“: ÖVP-Bürgermeister schmeißt hin

Andreas Kacsits, Bürgermeister in der burgenländischen Gemeinde Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf), hat – nach viereinhalb Jahren im Amt – am Montag überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben. Sein interimistischer Nachfolger steht bereits fest.
Aufgrund der „vielen privaten und persönlichen Angriffe der letzten Zeit“ sehe Kacsits für sich und die Gemeinde die Zeit für einen Neuanfang gekommen. Das gab er am Montag in einem emotionalen Abschiedsbrief an die Gemeindebürger bekannt.
SPÖ-Vize übernimmt vorerst bis zur Wahl
Kacsits nannte auch berufliche Gründe für seinen Rücktritt, aber vor allem stellte er die „Vorkommnisse der vergangenen Wochen und Monate“ in den Vordergrund. Deshalb übergebe er nun das Amt des Bürgermeisters an seinen Vizebürgermeister Jürgen Hofer (SPÖ). Eine neue Bürgermeisterwahl ist nun nötig, denn im Burgenland werden Bürgermeister direkt von der Bevölkerung gewählt (Direktwahl).
Kacsits wünsche Hofer, der vorübergehend die Geschäfte übernehmen wird, alles Gute und viel Kraft für die anstehenden Aufgaben. Kacitis bedankte sich zudem bei allen Unterstützern, Gemeindemitarbeitern sowie bei den zahlreichen Vereinen, „die das gesellschaftliche Leben bereichern“. Und schloss mit dem Satz: „Für die Zukunft wünsche ich der gesamten Gemeinde und ihren Einwohnern und Gästen nur das Beste, vor allem Gesundheit.“
Amtsleiterin musste nach Schwarzarbeit-Affäre gehen
Zuletzt musste die Amtsleiterin in der Gemeinde nach Vorwürfen von Schwarzarbeit ihren Hut nehmen. Ende Oktober 2025 ihren Hut nehmen. Kacsits bestätigte damals, dass ein Aushilfskoch im Kindergarten nicht korrekt angemeldet gewesen war. Die Amtsleiterin hatte Selbstanzeige beim Finanzamt und der Gesundheitskasse erstattet.
Seither brodelt es in der Gemeinde auf politischer Ebene gewaltig. Zuletzt konnte auch eine Gemeinderatssitzung nicht über die Bühne gehen, weil zu wenige Mandatare anwesend waren. Rücktrittsforderungen an Kacsits waren die Folge.
Seit 2021 Bürgermeister
Kacsits hatte das Bürgermeisteramt im September 2021 vom zurückgetretenen Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) übernommen. Bei der auf die Gemeinderatswahl 2022 folgende Stichwahl erhielt Kacsits 50,57 Prozent und setzte sich damit knapp gegen den SPÖ-Kandidaten Hofer durch.
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