„Private Angriffe“: ÖVP-Bürgermeister schmeißt hin

SPÖ-Vize übernimmt vorerst bis zur Wahl

Kacsits nannte auch berufliche Gründe für seinen Rücktritt, aber vor allem stellte er die „Vorkommnisse der vergangenen Wochen und Monate“ in den Vordergrund. Deshalb übergebe er nun das Amt des Bürgermeisters an seinen Vizebürgermeister Jürgen Hofer (SPÖ). Eine neue Bürgermeisterwahl ist nun nötig, denn im Burgenland werden Bürgermeister direkt von der Bevölkerung gewählt (Direktwahl).