Orlando sorgt für erste Überraschung der Playoffs!

Über das Play-in in die finale Saisonphase gelangt, feierten die Magic einen 112:101-Erfolg bei den Detroit Pistons, das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference, und legten in der „best of seven“-Serie mit 1:0 vor. Die Pistons haben seit 2008 nun elf Playoff-Heimspiele in Serie verloren. Kein Team hatte zuvor eine solch schlechte Ausbeute.