Orlando sorgt für erste Überraschung der Playoffs!

Die Orlando Magic haben am Sonntag für die erste Überraschung der Playoffs in der National Basketball Association (NBA) gesorgt!
Über das Play-in in die finale Saisonphase gelangt, feierten die Magic einen 112:101-Erfolg bei den Detroit Pistons, das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference, und legten in der „best of seven“-Serie mit 1:0 vor. Die Pistons haben seit 2008 nun elf Playoff-Heimspiele in Serie verloren. Kein Team hatte zuvor eine solch schlechte Ausbeute.
In San Antonio stand Victor Wembanyama im Fokus. Beim 111:98-Heimsieg seiner Spurs gelangen dem 22-jährigen Franzosen bei seinem ersten Playoff-Auftritt 35 Punkte und damit ein neuer Vereinsrekord. Diesen hielt bisher Tim Duncan, der 1998 beim Playoff-Debüt 32 Zähler verzeichnet hatte.
Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gewann zu Hause gegen die Phoenix Suns 119:84, die Boston Celtics holten ein 123:91 im Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers.
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