Die Philippinen und USA starteten Militärmanöver

Bis zum 8. Mai sind unter anderem scharfe Schießübungen, ein simulierter Angriff auf See sowie koordinierte Luftmanöver geplant. Die Streitkräfte kommen aus den USA, den Philippinen, aus Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und Frankreich. Japans Beteiligung war in der Vergangenheit auf humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz beschränkt. Nun sollen japanische Einheiten beispielsweise bei einer simulierten maritimen Angriffsübung eine ausgemusterte Schiffseinheit mit Raketen beschießen, wie ein Sprecher des philippinischen Militärs sagte.