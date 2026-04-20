Wenn Parasiten zur stillen Bedrohung werden

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Wichtig für alle Tierfreunde: Vierbeinige Begleiter müssen diesmal zu Hause bleiben. Wer sich für die Gesundheit seines Haustieres interessiert oder einfach neugierig auf die Arbeit hinter den Kulissen eines Zoos ist, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen.