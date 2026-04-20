Wenn Parasiten zur stillen Bedrohung werden

Sie sind winzig, oft unsichtbar – und doch können sie unseren Haustieren massiv schaden. Parasiten lauern nicht nur in fernen Urlaubsländern, sondern längst auch direkt vor unserer Haustür. Ein spannendes Seminar in Wien klärt jetzt auf und gewährt zudem einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines Zoos.
Ein kleiner Zeckenbiss – und plötzlich ist der Hund apathisch, hat Fieber oder verweigert das Futter. Eine unbemerkte Wurminfektion – und die Katze verliert an Gewicht, wirkt schlapp und bekommt Verdauungsprobleme. Parasiten sind kaum zu sehen, doch ihre Wirkung kann für unsere Haustiere gravierend sein – bis hin zu schweren Organerkrankungen oder lebensbedrohlichen Infektionen.
Die „Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien“ und die Wiener Tierschutzombusfrau Eva Persy laden zu einem Seminar-Nachmittag in die 48er-Tandler Lounge im fünften Bezirk. Im Fokus steht ein Thema, das viele Tierhalter unterschätzen: die Parasitenprophylaxe. Denn Zecken, Würmer und Co. sind längst keine exotischen Mitbringsel mehr – sie sind hier, mitten unter uns.
Experte Priv.-Doz. Dr. Michael Leschnik von der Veterinärmedizinischen Universität Wien wird eindringlich erklären, warum Schutzmaßnahmen nicht nur vor dem Urlaub wichtig sind. Durch den Klimawandel und zunehmende Mobilität breiten sich Parasitenarten immer weiter aus und können für unsere Heimtiere ernste gesundheitliche Folgen bringen.
Alltag im Tiergarten
Im zweiten Teil wartet ein weiterer Höhepunkt: Dr. Thomas Voracek, tierärztlicher Geschäftsführer der Ordination im Tiergarten Schönbrunn, nimmt die Besucher mit in die faszinierende Welt eines Zootierarztes. Was bedeutet es, für exotische Tiere verantwortlich zu sein? Welche Herausforderungen bringt der Alltag im ältesten Zoo der Welt mit sich? Spannende Einblicke und ungewöhnliche Geschichten sind garantiert.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Wichtig für alle Tierfreunde: Vierbeinige Begleiter müssen diesmal zu Hause bleiben. Wer sich für die Gesundheit seines Haustieres interessiert oder einfach neugierig auf die Arbeit hinter den Kulissen eines Zoos ist, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen.
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