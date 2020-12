Mutter musste in Klinik: Polizei kam Babysitten

Die Polizei als Freund und Helfer: Beamte in Deutschland mussten in der Nacht auf Dienstag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Eine sechsfache Mutter aus Oberfranken in Bayern musste dringend ins Krankenhaus, der Vater aber arbeitete Nachtschicht. Da dieser fürchtete, seine Arbeit zu verlieren, rief er kurzerhand die Exekutive auf den Plan. Und die ließ sich nicht lange bitten ...