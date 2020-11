„Deathloop“ erscheint im Mai 2021 für PS5 und PC

Jetzt ist es amtlich: Entwickler Arkane („Dishonored“, „Prey“) bringt seinen auf der E3 2019 erstmals enthüllten First-Person-Shooter „Deathloop“ am 21. Mai 2021 konsolenexklusiv auf die PS5 und den PC. Das gab Publisher Bethesda am Freitag bekannt. Vorbestellungen sind demnach ab sofort möglich. In dem unkonventionellen Actionspiel erlebt man den dank Zeitschleife immer und immer wiederkehrenden Kampf der beiden mit übernatürlichen Kräften erfüllten Assassinen Colt und Julianna - und versucht herauszufinden, wie sie dem Spuk ein Ende machen können.