Jugendliche wenden sich vom linearen Fernsehen ab

Die Fernseh- und Streaming-Nutzung junger Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren hat sich in den vergangenen fünf Jahren massiv verändert. YouTube, Netflix und Co. haben das klassische TV in dieser Altersgruppe mittlerweile deutlich überholt, wie die Bewegtbildstudie 2020 zeigt, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Binnen vier Jahren hat sich der Anteil des linearen Fernsehens am Videokonsum der Jungen halbiert.