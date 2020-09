Wiener zahlte 400 € für Geburtstagseinladungs-SMS

Vorsicht vor Emojis in klassischen SMS!

Was war passiert? Der Wiener tappte offenbar in eine technische Falle: Seine WhatsApp-Nachrichten enthielten Emojis, die beim Versand über WhatsApp natürlich kein Problem darstellen. Werden solche Emojis allerdings als SMS verschickt, werden sie vom Smartphone in lange Codes umgewandelt, die erst beim Empfänger wieder in ein Emoji „übersetzt“ werden.