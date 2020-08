Wie Chamäleon: Robo-Zunge schnappt blitzschnell zu

Wissenschaftler in Südkorea haben nach dem Vorbild eines Chamäleons eine elektronische Zunge entwickelt, die blitzschnell hervorschießen kann, um kleinere Objekte zu greifen. Ein bis zu 80 Zentimeter entferntes Objekt lasse sich in weniger als 600 Millisekunden „schnappen“, berichtet IEEE Spectrum. Zum Einsatz kommen könnte die Technologie etwa bei Drohnen, die zu transportierende Waren auf diese Art aufnehmen könnten, wie die Forscher der SeoulTech in einem Video demonstrieren.