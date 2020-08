Regierung kündigt weitere Libanon-Millionen an

Österreich liefert tausend Hygiene-Hilfspakete in den Libanon

Darüber hinaus reagiert das Innenministerium als verantwortliches Ressort für die internationale Katastrophenhilfe auf ein Hilfsersuchen der libanesischen Regierung an die Europäische Kommission, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung am Samstagvormittag betonte. Über den Katastrophenhilfemechanismus der EU wurden insgesamt tausend Hygienepakete zur Unterstützung von insgesamt 5000 Personen mit Gütern des täglichen Bedarfes angeboten. Der erste Teil der Hilfsgüter soll gemeinsam mit Hilfsgütern aus Kroatien und Bulgarien am Samstagabend von Wien nach Beirut transportiert werden.