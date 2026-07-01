OMV drosselt jetzt ihre Dieselproduktion

Bei Diesel griff die österreichische Bundesregierung zudem in die Raffineriemargen ein. Stern kritisierte das Vorgehen am Mittwoch erneut. Das Raffineriegeschäft sei zyklisch. Würde man die Gewinne in guten Jahren abschöpfen, verliere man in schlechten Jahren an Substanz. Deshalb seien in den vergangenen zehn Jahren in Europa 25 Raffinerien geschlossen worden. Heute müsse mehr Treibstoff denn je importiert werden. Auch die OMV selbst muss Kraftstoff importieren, da sie nicht so viel erzeugt, wie in Österreich benötigt wird.