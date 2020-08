Wurde Regierung vor Explosion in Beirut gewarnt?

Die Chemikalien seien der Regierung zufolge sechs Jahre lang ungesichert im Hafen gelagert gewesen. Die Warnung der Sicherheitsexperten sei an Ministerpräsident Hassan Diab und Präsident Michel Aoun gegangen, sagten mit entsprechenden Berichten vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Im jüngsten Bericht der Generaldirektion für Staatssicherheit gebe es einen Hinweis auf einen Brief an die beiden Politiker, der am 20. Juli verschickt worden sei. Der Inhalt des Briefs geht aus dem Bericht nicht hervor.