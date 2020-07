AUA-Rettungspaket nimmt letzte rechtliche Hürde

Rettungspaket für AUA

Die Austrian Airlines (AUA) werden mit 600 Millionen Euro gerettet, wurde am 8. Juni verkündet. Je 150 Millionen Euro schießen die Republik Österreich und die Eigentümerin Lufthansa zu. Darüber hinaus gibt es einen 300 Millionen Euro schweren staatlich garantierten Bankkredit. Die AUA setzt auch ein hartes Sparpaket um. Auch die AUA-Mutter Lufthansa wird von Deutschland mit Milliarden gerettet. Der Lockdown in der Corona-Krise führte zu einem ultimativen Einbruch der Fluggastzahlen, die meisten Flieger blieben am Boden.