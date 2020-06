AUA-Rettung: „Die Lösung ist gut und akzeptabel“

50.000 neue Arbeitslose in europäischer Luftfahrt

Branchen-Experte Hofmann zeigt sich gegenüber krone.tv grundsätzlich zufrieden mit dem Deal zwischen Republik und Lufthansa: „In Europa haben in den letzten Wochen rund 50.000 Menschen in der Luftfahrt ihren Job verloren - jede Lösung, die da helfen kann, ist wichtig.“ Man befinde sich in der größten Krise der Luftfahrt und bereits in einer globalen Rezession, erinnerte Hofmann. „85 Prozent der Fluglinien weltweit brauchen heute Staatshilfe, sonst müssen sie zusperren.“