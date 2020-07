Kritik an Abstimmungs-App „iVote“ in EU-Parlament

Die App soll die bisherige Notlösung in der Corona-Krise bei komplexen Abstimmungen ersetzen. Seit Beginn der Pandemie stimmen die EU-Abgeordneten, die den Sitzungen fernblieben, im Plenum und in den Ausschüssen mit eingescanntem Stimmzettel per Mail ab. Seit Mai können die einzelnen EU-Ausschüsse sich dafür entscheiden, bis zur Sommerpause iVote zu nutzen, einige tun dies laut den Informationen der EU-Delegation der Grünen. Bisher gebe es keine Informationen, ob das System auch für Plenarsitzungen angewendet werden solle.