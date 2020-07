„Perfekte Zusammenarbeit“ bei Großübung an Grenze

Kritik an „provokativem Verhalten“ der Türkei

Nehammer betonte, dass mit der Übung nun die dritte Zone der Drei-Zonen-Sicherung im Augenmerk stehe. Neben der Unterstützung der örtlichen Behörden an den EU-Außengrenzen und den Kooperationen mit den Anrainerstaaten am Balkan sei dies die Sicherung der eigenen Grenze. Er lobte die Zusammenarbeit mit den ungarischen Behörden, mit denen ein vertrauensvolles Verhältnis bestehe. Kritik gab es hingegen an der Türkei: Dieser warf der Innenminister vor, aus politischen Motiven verstärkt Flüchtlinge zur EU-Außengrenze zu bringen. Nehammer sprach in diesem Zusammenhang unter anderem von „provokativem Verhalten“.