Kurz: „Die ständigen Unterstellungen stören mich“

„Mein ganzes Leben ist so oder so öffentlich“

Dass seine persönlichen Notizen, Kurznachrichten oder sein Kalender nicht veraktet werden und damit auch den U-Ausschuss nicht zur Verfügung stehen, verteidigte er mit Hinweis auf die Bestimmungen des Bundesarchivgesetzes. „Würde ich etwas Verbotenes planen, dann würde ich es nicht in den Kalender schreiben“, merkte er zudem an. Außerdem: „Mein ganzes Leben ist so und so öffentlich.“