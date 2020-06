Türkis-rotes Scharmützel um Wien: Wahre Brutalität

1) Am 11. Oktober findet die Wiener Gemeinderatswahl statt. So lässt sich das Hickhack um die Corona-Politik zwischen ÖVP und SPÖ in der türkis geführten Bundesregierung und der „roten Bundeshauptstadt“ in einem Satz erklären. Das Match von Bund und Bundesland oder eben Wien gegen die Bundesregierung hat in Österreich Tradition. In allen Ländern ist die Verlockung groß, den Wahlkampf „gegen Kanzler und Minister da oben“ zu führen.