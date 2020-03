Keine Trauerfeier für Oma von Star-Influencerin

Was ihr aber am meisten das Herz breche, sei, an ihre Mutter zu denken, die „ihre geliebte Mutter in einer Zeit verloren hat, in der keine regulären Beerdigungen erlaubt sind“.

Norditalien hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Abhaltung von Trauerzeremonien und Hochzeiten, bei denen viele Menschen zusammenkommen, untersagt.