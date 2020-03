„Nicht mal im Krieg gab es so viele Restriktionen“

Landesweit schon 366 Corona-Tote

Die aktuellen Entwicklungen bestätigen die drastischen Maßnahmen der Italiener: So sind in der norditalienischen Region Lombardei innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer in der Lombardei stieg seit Samstag von 154 auf 257. Die Gesamtzahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen in Italien erreichte somit am Sonntag 366. Das entspricht einem Anstieg von 133 Toten seit Samstag. Die Zahl der Infizierten kletterte um 1326 auf 6387, sagte der Chef des italienischen Zivilschutzes, Angelo Borrelli, bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend in Rom. 622 Personen seien mittlerweile wieder genesen.