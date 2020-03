Italien stellt 16 Mio. Menschen unter Quarantäne

Wie Italiens Regierungschef Giuseppe Conte via Twitter mitteilte, gilt die in Europa beispiellose Quarantäne für große Teile Norditaliens von Sonntag an bis zum 3. April. Ausnahmen bei dem grundsätzlichen Ein- und Ausreiseverbot sind nur aus nachgewiesenen dringenden beruflichen oder familiären Gründen und in gesundheitlichen Notfällen möglich. Conte unterzeichnete in der Nacht zum Sonntag ein entsprechendes Dekret. Auch in Österreich soll es demnächst Gesundheitschecks an den Grenzen zu Italien geben.