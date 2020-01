Trotz Sperre und Stopschildern Eisläufer auf Lend

„Zu gefährlich!“, meinen die einen; „Was soll schon passieren?“, fragen die anderen. Geht es um nicht betreute oder nicht freigegebene Eisflächen in ganz Kärnten, gehen die Meinungen auseinander. Wegen der schwankenden und zuletzt relativ warmen Temperaturen, können zugefrorene Seen schnell wieder gesperrt werden. So auch der Aichwaldsee, der Radlerstop in St. Veit und der Lendkanal mitten in Klagenfurt.