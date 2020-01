„Dr. Kawashima“ lädt wieder zum Gehirn-Jogging

Fazit: Kenner des Originals werden sich bei „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ für die Nintendo Switch schnell zuhause fühlen und finden hier das selbe erfolgreiche Spielrezept vor wie einst am DS. Manch einer könnte bemängeln, dass der Titel nicht noch mehr Minispiele enthält. Auch die minimalistische Grafik wird nicht jedermanns Sache sein. Für weniger als 30 Euro liefert Nintendo in Summe aber genau das, was der Name verspricht: Ein rundes Paket Denksport-Aufgaben, die sich gut für tägliches Training eignen und für Jung und Alt gleichermaßen geeignet sind.