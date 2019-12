Musk über „Pädo“-Tweet: „Ich war aufgebracht“

Hintergrund war die Rettungsaktion für eine Buben-Fußballmannschaft aus einer Höhle in Thailand, an der Unsworth maßgeblich beteiligt war. Er hatte ein von Musk angebotenes Mini-U-Boot zur Rettung der Fußballmannschaft abgelehnt und als „PR-Trick“ bezeichnet. Es bestehe „absolut keine Chance“, dass das Mini-U-Boot in der Höhle funktionieren könne, hatte er erklärt. Musk solle sich das Boot „dorthin stecken, wo es wehtut“.