Tesla-Boss beschimpft Höhlenretter als Pädophilen

Es handle sich um ein winziges U-Boot in Kindergröße und sei leicht genug, um von zwei Tauchern getragen zu werden. Es sei zudem äußerst robust und überdies so klein, dass es durch enge Lücken komme, so Musk via Twitter. Ein Insasse müsse nicht schwimmen oder mit Sauerstoffflaschen umgehen können. Musk veröffentlichte auch ein Video (siehe unten), in dem Taucher das U-Boot in einem Pool in Los Angeles testen.