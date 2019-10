Große Unterschiede bei Urlaubsvorlieben

Ein schönes Auto ist indes nur für 13 Prozent der Befragten auf der Wunschliste. Auch hier hängen Bedarf und Bedürfnis vom Alter ab: Jeder fünfte junge Befragte denkt zumindest über den Kauf eines Wagens nach, unter den Älteren ab 50 Jahre nur jeder Zehnte. In Wien überlegten sich 6 Prozent, ob sie in den kommenden zwölf Monaten Geld für ein Fahrzeug ausgeben. Etwas mehr Interesse hätten Österreicher, die in einem Ort wohnen, der zwischen 5.000 und 20.000 Einwohner habe (7 Prozent). In Gemeinden mit 2000 bis 5000 Einwohnern sind es 4 Prozent. Das zeigte, dass es beim Wunsch nach einem eigenen Auto keinen merklichen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt, so die Autoren.