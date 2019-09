Android-Flaggschiff ohne Google: Huawei Mate 30

Huawei schweigt zur Verfügbarkeit in Europa, nennt aber Europreise

Beim Mate 30 nannte Huawei unterdessen weder einen Termin noch die Länder, in denen das Gerät auf den Markt kommen soll. Yu bestätigte auch, dass das Auffalt-Smartphone Mate X im Oktober zunächst nur in China auf den Markt kommen wird. Kosten soll das Mate 30 800 Euro, für das Pro-Modell werden 1100 Euro fällig. Die 5G-Version kostet 1200, die Porsche-Design-Variante 2100 Euro. Dass Europreise genannt wurden, stimmt zumindest zuversichtlich, dass eine Markteinführung in Europa geplant ist.