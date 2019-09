Berufungsgericht: Johnsons Zwangspause „illegal“

Eine Klage in erster Instanz vor dem Court of Session in Schottland war zunächst gescheitert. Auch der High Court in London hatte eine ähnliche Klage zunächst abgewiesen. Eine endgültige Entscheidung dürfte nun das oberste Gericht in Großbritannien, der Supreme Court, treffen. Der an dem Prozess in Schottland beteiligte Rechtsanwalt Jo Maugham erklärte, ein Berufungsverfahren vor dem Supreme Court werde am Dienstag beginnen.