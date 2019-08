Briten wütend über „Putsch gegen das Parlament“

„Stoppt den Putsch, stoppt den Putsch“, skandierten am Mittwochabend Hunderte Demonstranten vor dem Regierungssitz in der Downing Street 10 und hielten Transparente mit dem Konterfei Johnsons hoch. Diese waren vielfältig verziert. Auf vielen „zierten“ Hitler-Schnurrbärte die Oberlippe des Regierungschefs. „Das war ein schmutziger Trick, die Queen in diese Position zu bringen, diesem Antrag zuzustimmen“, ließ ein Protestierender mit Johnson-Clown-Maske seinem Ärger freien Lauf.