Brexit-Gegner: „Boris Johnson - schäm Dich!“

Johnson will Brexit - komme, was wolle

Johnson will den Brexit an diesem Datum durchziehen - mit oder ohne Abkommen. Er findet den Vertrag, den seine Vorgängerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte und für den es im britischen Parlament bisher keine Mehrheit gab, inakzeptabel. Die EU hat es bisher allerdings ausgeschlossen, den Vertrag zu ändern.