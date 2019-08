Zwangsticket für Touristen: Bald auch in Wien?

Hintergrund des Vorstoßes ist, dass Geld für den Ausbau der Öffis in Berlin benötigt wird. Einen Teil davon sollen offenbar die Touristen beisteuern. Immerhin gab es in der Spreemetropole im Vorjahr 33 Millionen Nächtigungen. Durch ein Pflichtticket für Touristen werden zusätzliche Einnahmen von 100 Millionen Euro erhofft. Der Vorstoß aus der deutschen Hauptstadt bleibt in Wien nicht ungehört.