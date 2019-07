Polarfuchs legte in nur 76 Tagen 3500 km zurück

Ein junges Polarfuchsweibchen hat innerhalb von nur 76 Tagen die 3506 Kilometer lange Strecke von Spitzbergen bis zur kanadischen Insel Ellesmere Island zurückgelegt. Das flinke Tier begann seine abenteuerliche Reise am 26. März 2018 und erreichte sein Ziel am 10. Juni, berichteten am Mittwoch die verblüfften Wissenschaftler Eva Fuglei und Arnaud Tarroux.