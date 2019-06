„Best friends“ mit den eigenen Kindern sein

Es ist verständlich, dass Sex im Moment nicht ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste steht. Doch keine Angst, das ist bei vielen frischgebackenen Mamis so. Ein Baby zu haben ist wunderbar - doch gerade die erste Zeit kann auch sehr anstrengend sein. Das regelmäßige Stillen, der Schlafentzug, kaum Zeit, um alleine zu duschen oder in Ruhe aufs WC zu gehen, oder Ähnliches. Sprechen Sie daher mit Ihrem Partner über Ihre intimen Bedürfnisse, und setzen Sie sich nicht selbst - ganz nach dem Motto „Wir müssen endlich wieder Sex haben“ - unter Druck. Verabreden Sie sich mit Ihrem Mann zum Sex, zügeln Sie aber Ihre Erwartungen. Am wichtigsten ist es, sich langsam wieder körperlich anzunähern und nicht mit anderen zu vergleichen. Stressen Sie sich nicht, denn: Sex verläuft nicht nach einem fixen Schema oder Stundenplan, sondern völlig individuell. Oft entsteht Lust auch erst, wenn man den Körper des anderen wieder spürt. Dann passt „es“ manchmal an zwei Tagen hintereinander, dann wieder wochenlang nicht. Beides ist völlig okay! Viel Spaß!