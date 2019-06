„Loverboys“ locken Frauen online in Prostitution

Das Expertengremium bescheinigte Deutschland zwar auch wesentliche Fortschritte im Kampf gegen Menschenhandel. So werden in dem Bericht die Anpassungen im deutschen Strafrecht gemäß der Konvention gegen Menschenhandel positiv hervorgehoben. Allerdings fehlt in Deutschland nach Ansicht des Gremiums mit Sitz in Straßburg noch immer eine nationale Strategie gegen Menschenhandel.