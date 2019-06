Mobilfunker wittern 5G-Geschäfte in Autobranche

In der Aachener Werkshalle hängen 36 kleine Antennen an der Decke, die künftig einen autarken, von der Umgebung also abgeschirmten Datenverkehr ermöglichen - in dem „Campusnetz“ müssen Daten also nicht mehr Hunderte Kilometer weit zu Großrechnern geschickt werden. Dies geschieht vor Ort in kleinen Echtzeit-Rechenzentren, in Branchensprache „Mobile Edge Computing“ genannt. Und mit „Network Slicing“ wird es maßgeschneidert für die lokale Nutzung.