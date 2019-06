Kate verzückte Fans mit transparentem Kleid

So auch Dienstagabend beim traditionellen Pferderennen in Ascot, als Kate in einem hellblauen, transparenten Elie-Saab-Kleid mit Schleife am Kragen alle Blicke auf sich zieht. Dabei stehen am Rande der Rennbahn ja eigentlich stets die Hüte der Damen im Vordergrund. Doch beim Outfit der Herzogin von Cambridge, zu dem sie silberne High Heels sowie eine silberne Clutch kombinierte, wurden die schnell zur Nebensache.