Letizia, Maxima und Kate strahlten um die Wette

Queen Elizabeth verlieh am Montagabend König Felipe von Spanien und König Willem-Alexander der Niederlande in einer feierlichen Zeremonie den Hosenbandorden. Die britische Monarchin empfing am Montag König Willem-Alexander sowie König Felipe. Der Hosenbandorden zählt zu den exklusivsten Orden der britischen Monarchie, den Orden des „Order of the Garter“ dürfen nur Mitglieder des britischen Königshauses und ausländische Monarchen tragen.