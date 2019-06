Jeder dritte Mensch hat kein sicheres Trinkwasser

Jährlich sterben 297.000 Kinder an Durchfallerkrankungen

Jedes Jahr sterben nach Angaben von UNICEF und WHO 297.000 Kinder unter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen, die durch mangelnde Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung verursacht werden. Unzureichende Sanitärversorgung und verschmutztes Trinkwasser tragen außerdem zur Übertragung von Krankheiten wie Cholera, Ruhr, Hepatitis A und Typhus bei. Kinder und ihre Familien in armen und ländlichen Regionen hätten das größte Risiko, bei der Trinkwasser- und Sanitärversorgung „abgehängt“ zu werden, erklärte die UNICEF-Expertin für Wasser, Sanitär und Hygiene, Kelly Ann Naylor.