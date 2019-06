„Pflaster“ für geschädigtes Herz

Die Notfallversorgung für Infarktpatienten ist heutzutage so gut, dass die meisten Betroffenen überleben. Ein Wermutstropfen: Am Herzmuskel bleiben oft Schäden zurück, welche die Kontraktionskraft der Pumpe dauerhaft beeinträchtigen. Eine Art Pflaster aus gezüchteten Herzmuskelzellen soll in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen, welches die zerstörte Stelle überbrückt. Das wurde auf der Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Wiesbaden verlautbart. Der verbliebene Funktionsausfall des Herzgewebes führt bei ca. einem Viertel der Infarktpatienten zur chronischen Schwäche der Pumpe. Um das zu verhindern, arbeiten weltweit mehrere Labore mit verschiedenen Stammzellen, aus denen sie Herzmuskelzellen gewinnen.